Уряд ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового "безвізу" з ЄС, - Шмигаль

Як відзначив Шмигаль, Україна щодня підтверджує свій історичний європейський вибір та бореться за власну та європейську свободу. Зокрема максимально швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів.

"У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані “безвізи” з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового “безвізу”.

Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового “безвізу” з Євросоюзом", - додав він.