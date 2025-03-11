Правительство приняло важное решение для получения роумингового "безвиза" с ЕС, - Шмыгаль

Кабинет министров принял важное решение, которое является частью обретения роумингового "безвиза" с Европейским союзом (ЕС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.
Как отметил Шмыгаль, Украина ежедневно подтверждает свой исторический европейский выбор и борется за собственную и европейскую свободу. В частности максимально быстро прошла путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров.
"В рамках секторальной интеграции ключевыми являются так называемые "безвизы" с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой. Стремимся закрепить эти достижения на постоянной основе, а также работаем над получением промышленного "безвиза".
Сегодня принимаем важное решение, которое является частью приобретения роумингового "безвиза" с Евросоюзом", - добавил он.
В феврале 2023-го Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Уже в апреле Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга Европейского союза.
В частности правительство создало условия для получения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.