Уряд ухвалив методологію використання мов нацменшин. Чому це важливо

"Відповідно до профільного закону "Про національні меншини" ухвалюємо Методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають. Йдеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах", - розповів він.

За словаи Шмигаля, таким чином забезпечується право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаються всі переваги української мови як державної.

"Впроваджуємо європейські стандарти, стаємо ближчими до ЄС і розраховуємо на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу до Європейського Союзу", - констатував прем'єр.

Чому це важливо?

Раніше з внутрішнього документа Єврокомісії, деталі якого опублікувало "Радіо Свобода" у листопаді 2023 року, стало відомо, що ЄК вважає повністю виконаними чотири із семи критеріїв для початку переговорів України про вступ до ЄС. Ці сім критеріїв більше нагадують реформи:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включаючи призначення керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

здійснення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Зокрема, щодо аспекту про нацменшини, то в Єврокомісії вважають, що виконано не всі зауваження, викладені "наприкінці від червня 2023 року та його подальший висновок від жовтня 2023 року", зокрема не внесено зміни "до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок.