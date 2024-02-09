Кабмин принял методологию использования языков нацменьшинств. Почему это важно

"Согласно профильному закону "О национальных меньшинствах" принимаем Методологию использования языков национальных меньшинств там, где они традиционно и компактно проживают. Речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах" , - рассказал он.

По словам Шмыгаля, таким образом обеспечивается право национального меньшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняются все преимущества украинского языка как государственного.

"Внедряем европейские стандарты, становимся ближе к ЕС и рассчитываем на скорейшее начало непосредственных переговоров по вступлению в Европейский Союз", - констатировал премьер.

Почему это важно?

Ранее из внутреннего документа Еврокомиссии, детали которого опубликовало "Радио Свобода" в ноябре 2023 года, стало известно, что ЕК считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС. Эти семь критериев больше напоминают реформы:

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием средств;

воплощение антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

В частности, что касается аспекта про нацменшинства, то в Еврокомиссии считают, что выполнены не все замечания, изложенные "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшем выводе от октября 2023 года", в частности не внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, а также предоставил Грузии статус кандидата в блок.