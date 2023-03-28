ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд ухвалить залучення гранту від США на 2,5 млрд доларів: куди підуть кошти

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 березня 2023 16:50
Уряд ухвалить залучення гранту від США на 2,5 млрд доларів: куди підуть кошти Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від Сполучених Штатів у розмірі 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль.

Окрім того, ще 150 млн доларів нададуть інші країни-партнери. Як зазначається, це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти підуть на зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

"Вдячні нашим друзям зі США та всім партнерам за допомогу. В усіх напрямках. Наша активна співпраця продовжується, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у лютому уряд схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі 6 млрд доларів.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Він передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.

Також раніше ми писали, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
NEWS
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем