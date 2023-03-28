Правительство одобрит привлечение гранта от США на 2,5 млрд долларов: куда пойдут средства

На сегодняшнем заседании правительство одобрит распоряжение для получения второго гранта от Соединенных Штатов в размере 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Сегодня правительство одобрит распоряжение для получения второго гранта от США в этом году. Речь идет о 2,5 млрд долларов. Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, еще 150 млн долларов предоставит другие страны-партнеры. Как отмечается, это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере 2 млрд 660 млн долларов.

По словам премьер-министра, эти средства пойдут на зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, в помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малоимущим семьям.

"Благодарны нашим друзьям из США и всем партнерам за помощь. Во всех направлениях. Наше активное сотрудничество продолжается, и это касается не только предоставления Украине финансовой поддержки", - подчеркнул Шмыгаль.