Правительство одобрит привлечение гранта от США на 2,5 млрд долларов: куда пойдут средства
На сегодняшнем заседании правительство одобрит распоряжение для получения второго гранта от Соединенных Штатов в размере 2,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.
"Сегодня правительство одобрит распоряжение для получения второго гранта от США в этом году. Речь идет о 2,5 млрд долларов. Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, еще 150 млн долларов предоставит другие страны-партнеры. Как отмечается, это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере 2 млрд 660 млн долларов.
По словам премьер-министра, эти средства пойдут на зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, в помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малоимущим семьям.
"Благодарны нашим друзьям из США и всем партнерам за помощь. Во всех направлениях. Наше активное сотрудничество продолжается, и это касается не только предоставления Украине финансовой поддержки", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, в феврале правительство одобрило решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере 6 млрд долларов.
Отметим, ранее президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Он предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен.
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