Уряд Угорщини виступив проти "збереження України", але потім "підчистив" Facebook

Відносини між Україною та Угорщиною

Під час повномасштабної війни Росії проти України відносини між Києвом та Будапештом зазнали певних труднощів. Угорщина активно виступала проти постачання зброї Україні через свою "нейтральну" позицію та бажання зберегти стабільні зв'язки з Росією. Також Будапешт блокував деякі санкції Європейського Союзу (ЄС) проти країни-терориста Російської Федерації (РФ).

Тим часом в ЄС готуються до того, що Угорщина може спробувати зірвати продовження санкцій проти Росії.

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