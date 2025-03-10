Правительство Венгрии выступило против "сохранения Украины", но потом "подчистило" Facebook

Отношения между Украиной и Венгрией

Во время полномасштабной войны России против Украины отношения между Киевом и Будапештом испытали определенные трудности. Венгрия активно выступала против поставок оружия Украине из-за своей "нейтральной" позиции и желания сохранить стабильные связи с Россией. Также Будапешт блокировал некоторые санкции Европейского Союза (ЕС) против страны-террориста Российской Федерации (РФ).

Между тем в ЕС готовятся к тому, что Венгрия может попытаться сорвать продление санкций против России.

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