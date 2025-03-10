ЄС готується, що Угорщина спробує зірвати продовження санкцій проти Росії, - Euractiv

Лідери Європейського союзу змогли парирувати спробу Угорщини зірвати саміт щодо України, який відбувся минулого тижня. Однак тепер дипломати очікують, що на них чекає "бійка без кулаків" через санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Лідери ЄС раніше обійшли Угорщину, яка відмовилася підписати спільну заяву, однак Будапешт, схоже, не надто цим переймався. Дипломати зазначають, що прем'єр Віктор Орбан цього разу не вимагав поступок і не порушував спірних питань, таких як санкції проти Росії.

Однак це могло бути пов’язано з тим, що зустріч не передбачала ухвалення важливих рішень, тоді як наступний саміт 20 березня може бути більш напруженим.

Дипломати вважають, що Угорщина навмисно «притримала вогонь» перед вирішальним голосуванням щодо продовження санкцій ЄС проти Росії, які діють до 15 березня. Санкційний пакет потребує одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС, що дає Орбану можливість висувати вимоги або навіть заблокувати рішення.

Наразі в чорному списку ЄС перебуває понад 2400 фізичних і юридичних осіб, а Будапешт неодноразово використовував санкції як інструмент для отримання поступок.

Останнім часом Угорщина наполягає на виключенні вісьмох осіб із санкційного списку та вимагає нових поступок у газових переговорах з Україною. Після візиту до Вашингтона глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує відповіді від ЄС щодо газового питання, перш ніж розглядати санкції. Угорщина та Словаччина вже кілька місяців конфліктують з Україною через припинення Києвом угоди про транзит російського газу до Європи.

Раніше Угорщина зняла вето на продовження санкцій лише після того, як отримала гарантії, що Брюссель серйозно розгляне її газові проблеми. Цього тижня посли ЄС мають три можливості для затвердження санкційного пакету - у понеділок, середу та, в разі необхідності, у п’ятницю.