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В Сенаті США представлять резолюцію з засудженням дій Угорщини, - АР

США, Неділя 18 лютого 2024 17:29
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В Сенаті США представлять резолюцію з засудженням дій Угорщини, - АР Фото: в Сенаті США представлять резолюцію з засудженням дій Угорщини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські сенатори представлять у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Сенатори демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс готуються представити двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині.

У резолюції сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на те, що вона не дотрималася своїх попередніх обіцянок не бути останнім членом НАТО, який ратифікує членство Швеції в Альянсі.

"Угорщина не приєдналася до всіх інших країн-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО... та поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру й стабільності в Європі", - йдеться в документі.

Крім того, резолюція критикує угорського прем'єра Віктора Орбана за втручання в угорський медіа-ландшафт, обмеження громадянських свобод та намагання придушити інодумців.Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком на шляху Швеції в НАТО є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

Днями стало відомо, що двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, щоб обговорити ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Зазначимо також, що вчора угорський прем'єр заявив, що Будапешт вже на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО.

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