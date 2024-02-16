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Делегація з Конгресу США вирушить до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО

П'ятниця 16 лютого 2024 20:33
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Делегація з Конгресу США вирушить до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО Архівне фото: Делегація з Конгресу США вирушить до Угорщини для просування заявки Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, оскільки тиск на Будапешт з вимогою ратифікувати членство Швеції в НАТО продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Цей процес вимагає підтримки всіх членів, що погіршує відносини зі Сполученими Штатами і викликає стурбованість серед їхніх союзників.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у якого зв'язки з Росією кращі, ніж у інших країн ЄС і більшості членів НАТО, каже, що його уряд підтримує приєднання Швеції до альянсу.

Посольство США заявило, що сенатори вирушать до Угорщини з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, які стоять перед НАТО та Угорщиною.

Посол США Девід Прессман раніше заявляв, що вступ Швеції до НАТО є питанням, яке безпосередньо зачіпає національну безпеку Сполучених Штатів.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах до кінця лютого.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

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