ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан натякнув на розблокування ратифікації вступу Швеції в НАТО

Угорщина, Субота 17 лютого 2024 18:20
UA EN RU
Орбан натякнув на розблокування ратифікації вступу Швеції в НАТО Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт вже на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО. Це може статися вже за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своїй сьогоднішній промові Орбан заявив, що було зроблено "важливі кроки для відновлення довіри" зі Швецією.

Він зазначив, що Угорщина перебуває на шляху до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії свого парламенту.

Весняна сесія угорського парламенту розпочнеться вже наступного тижня. Отже, рішення щодо членства Швеції в НАТО може бути ухвалене Будапештом до кінця лютого.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком на шляху Швеції в НАТО є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

Днями стало відомо, що двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину, щоб обговорити ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Угорщина Віктор Орбан НАТО
NEWS
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті