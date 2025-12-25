Уряд спростив оформлення інвалідності для цивільних, постраждалих від війни: що змінилось

Розширені можливості для постраждалих

Як повідомляє Мінветеранів, зміни внесено до “Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я” (постанова КМУ №306).

"Ухвалені зміни гарантують рівний доступ до державної підтримки для всіх цивільних, які отримали поранення внаслідок агресії РФ, незалежно від місця перебування", - йдеться у повідомленні відомства.

Як отримати статус

Підставою для надання статусу є рішення Міжвідомчої комісії при Мінветеранів та витяг з висновку експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для дітей до 18 років рішення приймається на основі висновку лікарсько-консультативної комісії. За бажанням заявника також видається відповідне посвідчення.

"Держава працює над спрощенням процесів оформлення документів та їх цифровізацією. Всі громадяни України мають бути соціально захищені внаслідок агресії РФ", - підкреслили у Мінветеранів.