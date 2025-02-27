У Києві понад 15 багатоповерхівок залишились без опалення: що сталось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними КМДА, через аварію на вулиці Святослава Хороброго без опалення тимчасово призупинили до 17 багатоповерхівок. Наразі на місці працює аварійно-відновлювальна бригада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві нещодавно сталась аварія тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. Тоді ж від теплопостачання були відключені 44 будівлі.

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