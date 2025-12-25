Правительство упростило оформление инвалидности для гражданских, пострадавших от войны: что изменилось

Расширенные возможности для пострадавших

Как сообщает Минветеранов, изменения внесены в "Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья" (постановление КМУ №306).

"Принятые изменения гарантируют равный доступ к государственной поддержке для всех гражданских, получивших ранения в результате агрессии РФ, независимо от места пребывания", - говорится в сообщении ведомства.

Как получить статус

Основанием для предоставления статуса является решение Межведомственной комиссии при Минветеранов и выписка из заключения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Для детей до 18 лет решение принимается на основе заключения врачебно-консультативной комиссии. По желанию заявителя также выдается соответствующее удостоверение.

"Государство работает над упрощением процессов оформления документов и их цифровизацией. Все граждане Украины должны быть социально защищены в результате агрессии РФ", - подчеркнули в Минветеранов.