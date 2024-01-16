Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою "єВідновлення". Перші деталі

"Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми "єВідновлення". Головна мета - усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла", - розповів він.

Що зміниться?

Зокрема, за словами прем'єра, передбачаються наступні зміни:

спрощення процедури припинення права власності на знищений об’єкт;

покращення взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;

наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;

оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку;

інші зміни.

Цифри

Шмигаль також навів наступну статистику. Понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми є понад 67 тис. заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

За другим компонентом програми - знищене майно - зареєстровано 8,4 тисячі заявок.

"Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло", - додав він.

Програма "єВідновлення"

В минулому році в Україні дали старт програмі "єВідновлення". Вона дозволяє отримати до 200 тис. грн компенсації тим, у кого зафіксовано пошкодження житла у зв'язку з обстрілами. Крім того, з літа виплати можуть отримати і власники зруйнованого житла. На даний момент картку для отримання виплат можна відкрити більш ніж у 10 банках України.

Для подання заяви про компенсацію достатньо зробити кілька кліків у додатку "Дія". Докладніше про те, як подати заявку та отримати виплати - читайте у матеріалі РБК-Україна.