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"єВідновлення": як отримати виплати за пошкоджене війною житло

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Україна, Неділя 11 червня 2023 07:20
"єВідновлення": як отримати виплати за пошкоджене війною житло Фото: українці можуть отримати виплати за пошкоджене житло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване війною житло. Для цього потрібно подати онлайн-заявку для участі у програмі "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "єВідновлення".

Що таке "єВідновлення"

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі уряд буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте Кабмін вже почав розширювати програму.

Як подати заяву

Подати заяву на виплату грошей можна онлайн через застосунок "Дію". Перед цим потрібно відкрити картку в одному з банків-учасників програми:

  • "А-Банк";
  • monobank;
  • "ПриватБанк";
  • ПУМБ;
  • Sense Bank.

Після подання заяву спеціальна комісія повинна розглянути її та схвалити суму виплат. У разі схвалення власник пошкодженого житла отримає сповіщення, а згодом і кошти на рахунок "єВідновлення".

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла. Повний перелік компаній з'явиться на сайті "єВідновлення".

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