Кабмин упростит процедуру получения средств по программе "єВідновлення". Первые детали

"Сегодня принимаем постановление, которое совершенствует механизм реализации программы "єВідновлення". Главная цель - устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья", - рассказал он.

Что изменится?

В частности, по словам премьера, предполагаются следующие изменения:

упрощение процедуры прекращения права собственности на уничтоженный объект;

улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией;

наличие четкого алгоритма обжалования действий Комиссий;

обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома;

другие изменения.

​​ Цифры

Шмыгаль также привел следующую статистику. Более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили от государства выплаты на 3,2 млрд. грн. Всего по этому компоненту программы более 67 тыс. заявок, больше всего из Харьковщины, Киевщины и Николаевщины.

По второму компоненту программы - уничтоженное имущество - зарегистрировано 8,4 тысячи заявок.

"Сгенерировано более 2 тыс. жилищных сертификатов почти на 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано. Это значит, что их владельцы скоро приобретут свое жилье", - добавил он.

Программа "єВідновлення"

В прошлом году в Украине дали старт программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тыс. грн компенсации тем, у кого зафиксировано повреждение жилья в связи с обстрелами. Кроме того, с лета выплаты могут получить и владельцы разрушенного жилья. На данный момент карту для получения выплат можно открыть более чем в 10 банках Украины.

Для подачи заявления о компенсации достаточно сделать несколько кликов в приложении "Дія". Подробнее о том, как подать заявку и получить выплаты - читайте в материале РБК-Украина.