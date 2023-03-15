Уряд Словаччини не ухвалив сьогодні рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29

"Питання про передачу МіГів сьогодні до уряду взагалі не входило, офіційно воно взагалі не обговорювалося. Ми все ще чекаємо на деякі додаткові матеріали від іноземних партнерів", - сказав Надь.

За його словами, він ознайомив кабінет міністрів із пропозицією, а начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини Даніель Змеко розповів про технічні аспекти.

Міністр підтвердив, що деякі МіГи, якщо їх відправлять до України, будуть використовувати лише на запчастини через їхній технічний стан. Він також підтвердив намір передати винищувачі спільно з Польщею, про що ще ведуться переговори. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Роман Микулець підтвердив, що виступає за передачу винищувачів Україні законним чином відповідно до конституції. Він зазначив, що переговори з цього питання ще продовжуються. Микулець ще не мав юридичного аналізу, що дає право тимчасовому уряду приймати рішення про безоплатну передачу винищувачів.

"На цей час ми ще не отримали правового аналізу, згідно з яким можна було б дарувати МіГи відповідно до конституції", - заявила віцепрем'єр Словаччини Вероніка Ремішова.