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Правительство Словакии не приняло сегодня решение о передаче Украине истребителей МиГ-29

Фото: МиГ-29 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Временное правительство Словакии еще не приняло решение о поставках Украине истребителей МИГ-29. В среду оно только неофициально обсуждало эту тему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя, которое приводит Tasr.

"Вопрос о передаче МиГов сегодня в правительство вообще не входил, официально он вообще не обсуждался. Мы все еще ждем некоторых дополнительных материалов от иностранных партнеров", - сказал Надь.

По его словам, он ознакомил кабинет министров с предложением, а начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко рассказал о технических аспектах.

Министр подтвердил, что некоторые МиГи, если их отправят в Украину, будут использовать только на запчасти из-за их технического состояния. Он также подтвердил намерение передать истребители совместно с Польшей, о чем еще ведутся переговоры. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роман Микулец подтвердил, что выступает за передачу истребителей Украине законным образом в соответствии с конституцией. Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Микулец еще не имел юридического анализа, дающего право временному правительству принимать решение о безвозмездной передаче истребителей.

"В настоящее время мы еще не получили правового анализа, согласно которому можно было бы дарить МиГи в соответствии с конституцией", - заявила вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.

Ранее Надь сообщал, что правительство Словакии на сегодняшнем заседании может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

Ранее Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

Между тем, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель.

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