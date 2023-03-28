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Уряд Словаччини хоче судити проросійського політика, який блокував надання Україні МіГ-29

Фото: в Словаччині хочуть судити політика, який заважав передачі МіГ-29 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що можливо позиватиметься до лідера партії Smer-SD, експрем'єра Роберта Фіцо, що закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер Radio Express.

Раніше Фіцо заявляв, що рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним. Крім цього, він заявляв, що війну в 2014 році почали "українські фашисти", а повернути анексований Крим неможливо.

У відповідь на це Надь планує закликати інших членів уряду подати кримінальну скаргу на Фіцо у зв’язку з неправдивими звинуваченнями.

"Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії - це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії", – заявив Надь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

А 23 березня перші чотири літаки вже були доставлені на територію України.

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