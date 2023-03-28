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Правительство Словакии хочет судить пророссийского политика, блокировавшего предоставление Украине МиГ-29

Фото: в Словакии хотят судить политика, мешавшего передаче МиГ-29 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что, возможно, будет судиться с лидером партии Smer-SD, экс-премьером Робертом Фицо, призвавшим не передавать Украине истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Radio Express.

Ранее Фицо заявлял, что решение правительства о передаче Украине истребителей неконституционно. Кроме того, он заявлял, что войну в 2014 году начали "украинские фашисты", а вернуть аннексированный Крым невозможно.

В ответ на это Надь планирует призвать других членов правительства подать уголовную жалобу на Фицо в связи с ложными обвинениями.

"Обвинять правительство, единогласно согласившееся на межправительственное соглашение, в диверсии - это уже не смешно. Тогда пусть Фицо докажет, каким образом мы совершили эту диверсию, а если нет, то пусть заплатит за свои действия", - заявил Надь.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МИГ-29.

А 23 марта первые четыре самолета уже были доставлены на территорию Украины.

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