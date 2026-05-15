Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок

Кабінет міністрів прибирає всі обмеження на перетин кордону для жінок у держструктурах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.
Уряд повністю скасовує обмеження на виїзд за кордон для жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.
Зміни стосуються всіх посад - без винятків.
Раніше, нагадаємо, Уряд прибрав обмеження на перетин кордону для більшості жінок, які працюють у держструктурах. Але був перелік посад, для яких тоді правила не змінились. Зміни не поширювалися на жінок, які займають ключові посади в державі. Зокрема, керівників міністерств, народних депутатів, членів уряду тощо.
Тепер таких обмежень немає.
Нагадаємо, що з 10 квітня цього року в Європі офіційно запрацювала автоматизована система реєстрації в’їзду та виїзду EES. Нововведення стосуються громадян країн, які не входять до Євросоюзу, тож українцям також слід бути готовими до змінених процедур перетину кордону.
Водночас у ДПСУ спростували заяву народного депутата щодо виїзду пів мільйона молодих українців за кордон за останні шість місяців. У службі наголосили, що ці дані не відповідають дійсності та не є об’єктивними.
Крім того, адвокат пояснила основні причини, через які чоловікам відмовляють у виїзді на українських пунктах пропуску, а також розповіла, як діяти у подібних ситуаціях.