Уряд скасував аукціони в Prozorro на час війни: як відбуватимуться держзакупівлі

Як зазначили в прес-службі, через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це означає, що тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції.

"В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - додала вона.