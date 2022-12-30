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Уряд продовжив заборону експорту солі, вугілля, газу, дров та золота з України

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 15:23
Уряд продовжив заборону експорту солі, вугілля, газу, дров та золота з України Фото: Кабмін встановив заборону на експорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2022 р. № 1466.

Згідно з документом, нульові квоти встановлені на такі товари

  • Сіль, придатна для споживання людьми
  • Вугілля кам’яне, антрацит; брикети
  • Паливо рідке (мазут)
  • Газ природний українського походження
  • Деревина паливна
  • Срібло
  • Золото
  • Відходи або брухт дорогоцінних металів

Водночас квота на коксівне вугілля (тільки марки "К") встановлена на рівні 600 тисяч тонн.

Нагадаємо, 25 листопада Кабмін ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців.

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