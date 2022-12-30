Уряд продовжив заборону експорту солі, вугілля, газу, дров та золота з України

Кабінет міністрів затвердив переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2022 р. № 1466.

Згідно з документом, нульові квоти встановлені на такі товари Сіль, придатна для споживання людьми

Вугілля кам’яне, антрацит; брикети

Паливо рідке (мазут)

Газ природний українського походження

Деревина паливна

Срібло

Золото

Відходи або брухт дорогоцінних металів Водночас квота на коксівне вугілля (тільки марки "К") встановлена на рівні 600 тисяч тонн.