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Кабмин отменил аукционы в Prozorro на время войны: как будут проходить госзакупки

Фото: правительство отменило аукционы в Prozorro на время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на период военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения отменил государственные закупки через аукционы в системе Prozorro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отметили в пресс-службе, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах.

"Как ответ на блекауты мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это означает, что тендерное предложение участника окончательно, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время подачи предложения.

"В условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила она.

Напомним, Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2023 год.

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