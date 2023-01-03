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Уряд скасував аукціони в Prozorro на час війни: як відбуватимуться держзакупівлі

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 15:41
Уряд скасував аукціони в Prozorro на час війни: як відбуватимуться держзакупівлі Фото: уряд скасував аукціони в Prozorro на час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасував державні закупівлі через аукціони в системі Prozorro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це означає, що тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції.

"В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік.

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ProZorro, публичные закупки, государственные закупки
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