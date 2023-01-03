Кабмин отменил аукционы в Prozorro на время войны: как будут проходить госзакупки

Кабинет министров на период военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения отменил государственные закупки через аукционы в системе Prozorro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отметили в пресс-службе, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах.

"Как ответ на блекауты мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это означает, что тендерное предложение участника окончательно, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время подачи предложения.

"В условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила она.