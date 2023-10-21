Уряд Швеції розраховує на членство в НАТО за "кілька тижнів", - ЗМІ

"Ми очікуємо, що ратифікація заявки Швеції (на членство в НАТО. - ред.) розпочнеться незабаром і буде завершена в межах кількох тижнів", – заявили у шведському уряді.

Водночас анонімне джерело видання висловило впевненість, що найпізніше до зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу наприкінці листопада "над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі буде висіти шведський прапор".

"У нас немає причини вважати інакше", - додав співрозмовник видання.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Членство Фінляндії було підтверджено у квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції все ще затримують Туреччина та Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція повинна зробити більше кроків, щоб придушити войовничу Робітничу партію Курдистану, яку Євросоюз і США також вважають терористичним угрупованням. При цьому у Швеції заявляли, що вже зробили все необхідне для вступу в НАТО.

Раніше Reuters повідомляло, що Туреччина може у жовтні ратифікувати вступ Швеції до НАТО. При цьому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина ратифікує членство Швеції в Альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі.

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