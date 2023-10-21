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Правительство Швеции рассчитывает на членство в НАТО за "несколько недель", - СМИ

Фото: в правительстве Швеции рассчитывают на членство в НАТО за несколько недель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Швеции оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и считает, что парламент Турции несмотря на задержки "в течение нескольких недель" ратифицирует протокол о членстве Стокгольма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

"Мы ожидаем, что ратификация заявки Швеции (на членство в НАТО, - ред.) начнется вскоре и будет завершена в пределах нескольких недель", - заявили в шведском правительстве.

В то же время анонимный источник издания выразил уверенность, что самое позднее к встрече министров иностранных дел членов Альянса в конце ноября "над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет висеть шведский флаг".

"У нас нет причины считать иначе", - добавил собеседник издания.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину. Членство Финляндии было подтверждено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонного блока, но заявку Швеции все еще задерживают Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна сделать больше шагов, чтобы подавить воинственную Рабочей партии Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. При этом в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

Ранее Reuters сообщало, что Турция может в октябре ратифицировать вступление Швеции в НАТО. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ратифицирует членство Швеции в Альянсе в случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 в Анкаре.

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