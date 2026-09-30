Уряд розширив страхування бізнесу на бензовози, вантажівки та сільгосптехніку

Програма ЕКА компенсує бізнесу вартість знищеного чи пошкодженого воєнними діями майна на територіях підвищеного ризику. До вересня вона охоплювала лише енергетичну інфраструктуру та виробничі активи – тепер під захистом і рухоме й орендоване майно транспортників та аграріїв.

Що додали до програми

Пальне покривається для розпорядників акцизних складів (АЗК, нафтобази), бензовози – для пересувних акцизних складів; сільгосптехніка та важкі вантажівки з причепами понад 7,5 т заявляються без прив'язки до місця держреєстрації.

Техніка може пересуватися всією територією України, але компенсація виплачується лише якщо пошкодження сталося на територіях дії компонента 1.

Це м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.

Ліміти та правила переходу

Участь добровільна й платна: одноразовий внесок – 0,5% суми ймовірного збитку, але не більше 150 тис. грн; рішення про включення ЕКА ухвалює протягом 30 днів. Якщо збиток станеться під час розгляду заявки, його теж компенсують.

Процедура стала простішою: реєструвати майно в РПЗМ більше не потрібно. Нюанс, про який варто знати бізнесу: подання заяви означає приєднання до договору, за яким держава отримує право вимоги до РФ щодо відшкодування збитків.

За компонентом 2 ліміт компенсації страхової премії зріс з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства, вимоги до типу майна знято: страхувати можна товарні запаси, готову продукцію та товари в транспорті, – усі позиції, які погодить страховик.

Збільшення стелі 30 млн грн поки не планується – новий ліміт передбачить модель компенсації збитків, яку Мінекономіки запустить із січня 2027-го: держава братиме на себе перший збиток до 10 млн доларів на групу компаній.

Нагадаємо, згідно з розрахунками RDNA5, потреби у відбудові оцінюються у 588 млрд доларів.



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