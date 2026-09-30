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Правительство расширило страхование бизнеса на бензовозы, грузовики и сельхозтехнику

12:20 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: Кабмин расширил программу компенсации военного ущерба бизнесу (Getty Images)

Кабмин расширил программу компенсации военного ущерба бизнесу: к территориям действия добавлены Киев и Киевская область, а перечень имущества – горючее, грузовики свыше 7,5 т, сельхозтехнику и бензовозы. Главное новшество – участником программы компания считается с момента подачи документов.

Что именно изменилось в условиях, сколько теперь можно получить и как упростили процедуру – в материале РБК-Украина "Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку средств".

Программа ЭКА компенсирует бизнесу стоимость уничтоженного или поврежденного военными действиями имущества на территориях повышенного риска. До сентября она охватывала только энергетическую инфраструктуру и производственные активы – теперь под защитой и движимое и арендованное имущество транспортников и аграриев.

Что добавили в программу

Горючее покрывается для распорядителей акцизных складов (АЗК, нефтебазы), бензовозы – для передвижных акцизных складов; сельхозтехника и тяжелые грузовики с прицепами более 7,5 т заявляются без привязки к месту госрегистрации.

Техника может передвигаться по всей территории Украины, но компенсация выплачивается только если повреждение произошло на территориях действия компонента 1.

Это Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.

Лимиты и правила перехода

Участие добровольное и платное: единовременный взнос – 0,5% от суммы вероятного ущерба, но не более 150 тыс. грн; решение о включении ЭКА принимает в течение 30 дней. Если ущерб произойдет при рассмотрении заявки, его тоже компенсируют.

Процедура стала более простой: регистрировать имущество в РПЗМ больше не нужно. Нюанс, о котором следует знать бизнесу: подача заявления означает присоединение к договору, по которому государство получает право требования к РФ по возмещению ущерба.

По компоненту 2 лимит компенсации страховой премии вырос с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия, требования к типу имущества сняты: страховать можно товарные запасы, готовую продукцию и товары в транспорте – все позиции, которые согласует страховщик.

Увеличение потолка 30 млн грн пока не планируется – новый лимит предусмотрет модель компенсации убытков, которую Минэкономики запустит с января 2027 года: государство будет брать на себя первый убыток до 10 млн долларов на группу компаний.

Напомним, согласно расчетам RDNA5, потребности в восстановленииоцениваются в 588 млрд долларов .

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