Уряд пропонує збільшити військові видатки на 500 млрд гривень: на що підуть кошти

Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд державного бюджету України на 2024 рік. Видатки збільшать на 500 млрд гривень, частково - за рахунок підвищення податків.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Facebook.
"Повний текст урядового законопроекту сьогодні-завтра будуть на сайті Верховної Ради", - написала вона.
За її словами, більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку.
"Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету", - додала голова бюджетного комітету.
За її даними, загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень.
При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, у тому числі для:
Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету. Видатки на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2,227 трлн гривень з бюджету у 3,956 трлн гривень.