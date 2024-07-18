Кабмин предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен: на что пойдут деньги

"Полный текст правительственного законопроекта сегодня-завтра будут на сайте Верховной Рады", – написала она.

По ее словам, большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако придется одалживать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.

"Правительство также инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходную часть бюджета", - добавила глава бюджетного комитета.

На что пойдут деньги

По ее данным, в целом расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.

При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе для: