Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту

Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект "Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності". Зміни почнуть діяти з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8058.
Документом пропонується утворити спеціальну Комісію, яка повинна схвалити виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері та план переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру тощо.
Після цього уряд затверджує виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності на підставі рішення Комісії.
Проектом закону передбачається:
З 1 січня 2023 року запровадження нового інструменту державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері здійснюється шляхом включення нового інструменту до виключного переліку з одночасним скасуванням не менше ніж 2 інших інструментів державного регулювання господарської діяльності у такій сфері.
Нагадаємо, у вересні в Україні відновили ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну.