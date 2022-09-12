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В Украине восстановили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака

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Украина, Понедельник 12 сентября 2022 14:59
В Украине восстановили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака Фото: Кабмин сворачивает либерализацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом, хранение топлива в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать работу на принципах декларирования, внесены деятельность:

  • в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом;
  • производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.
  • деятельность по производству, торговле и хранению горючего.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.

В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предупредит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, несущих опасность для жизни и здоровья населения.

Напомним, в апреле Кабинет министров предложил закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

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Кабинет Министров Украины
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