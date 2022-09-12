В Украине восстановили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом, хранение топлива в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать работу на принципах декларирования, внесены деятельность:

в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом;

производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

деятельность по производству, торговле и хранению горючего.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.

В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предупредит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, несущих опасность для жизни и здоровья населения.