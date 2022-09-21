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Кабмин предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта

Фото: правительство предложило либерализацию ведения бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект "Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности". Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8058 .

Документом предлагается создать специальную Комиссию, которая должна одобрить исключительный перечень инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере и план перевода в электронную форму лицензий, документов разрешительного характера и т.п.

После этого правительство утверждает исключительный список инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности на основании решения Комиссии.

Проектом закона предусматривается:

  • - установление с 1 января 2023 г. на всей территории Украины двойного требования к силе инструментов государственного регулирования: должны быть определены законами и включены в постановление об исключительном перечне;
  • - с 1 января 2023 года инструменты государственного регулирования хозяйственной деятельности, не определенные законами и не включенные в исключительный перечень, считаются недействительными;
  • - законы и другие нормативно-правовые акты действуют в части, не противоречащей этому закону;

С 1 января 2023 года введение нового инструмента государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере реализуется путем включения нового инструмента в исключительный перечень с одновременной отменой не менее 2 других инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в такой сфере.

Напомним, в сентябре в Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака.

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