Кабмин предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта

Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект "Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности". Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8058 .
Документом предлагается создать специальную Комиссию, которая должна одобрить исключительный перечень инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере и план перевода в электронную форму лицензий, документов разрешительного характера и т.п.
После этого правительство утверждает исключительный список инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности на основании решения Комиссии.
Проектом закона предусматривается:
С 1 января 2023 года введение нового инструмента государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере реализуется путем включения нового инструмента в исключительный перечень с одновременной отменой не менее 2 других инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в такой сфере.
Напомним, в сентябре в Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом топлива, алкоголя и табака.