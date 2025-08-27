Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови

Кабінет міністрів України продовжив виплати компенсації на проживання для ВПО ще на пів року. Для людей, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди, виплати продовжені до лютого 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Допомога розміром 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дитину або особу з інвалідністю передбачена щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій.
Мова про осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.
За даними міністерства, ухвалені такі зміни у призначення виплат:
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ввів додаткові причини для відмови виплат:
За даними Мінсоцполітики, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання. З 1 березня 2024 року більшість ВПО залишили без виплат. Їх отримують пенсіонери, особи з інвалідністю, хворі діти. Зараз виплати отримує близько 1 млн осіб.
Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження виплат на проживання для частини внутрішньо переселених осіб.
Без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:
Іншим претендентам для продовження виплат потрібно подати заяву.
Станом на середину березня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. З них, 3,7 млн складають дорослі, решта - діти.