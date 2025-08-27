Уряд продовжив виплати для ВПО на пів року, але встановив нові умови

Допомога розміром 2 тисяч гривень на дорослого та 3 тисяч гривень на дитину або особу з інвалідністю передбачена щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій.

Мова про осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Зміни в умовах

За даними міністерства, ухвалені такі зміни у призначення виплат:

кошти на понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку більше не є перепоною для отримання виплат дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;

якщо непрацююча працездатна особа після припинення допомоги зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або знайшла роботу, виплата поновлюється.

Додаткові обмеження

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ввів додаткові причини для відмови виплат: