У Мінсоцполітики зробили заяву щодо виплат ВПО з 1 березня

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Як зазначили пресслужбі, рішенням уряду виплати продовжили для всіх ВПО, які наразі є отримувачами грошей, ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям

Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. Розмір складає 2 000 гривень - для дорослих і 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю, пояснили в Мінсоцполітики.

"Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи", - йдеться в повідомленні.

Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривень (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид компенсації - субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Хто має право на виплати

Зараз в Україні близько 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали компенсацію на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень. Однак з 1 березня 2024 року умови змінилися, а вимоги були посилені. У результаті кількість тих, хто отримує виплати, скоротилися більш ніж удвічі до 1,2 млн осіб.

Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження виплат на проживання для частини внутрішньо переселених осіб.

Без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:

Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),

Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Іншим претендентам для продовження виплат потрібно подати заяву.