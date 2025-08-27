Кабмин продлил выплаты для ВПО на полгода, но установил новые условия

Помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка или лицо с инвалидностью предусмотрена ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий.

Речь о лицах с инвалидностью I-III группы, семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.

Изменения в условиях

По данным министерства, приняты следующие изменения в назначении выплат:

средства на более 100 тысяч гривен на депозитном счете больше не являются преградой для получения выплат детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;

если неработающее трудоспособное лицо после прекращения помощи зарегистрировалось в центре занятости как безработное или нашло работу, выплата возобновляется.

Дополнительные ограничения

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин ввел дополнительные причины для отказа выплат: