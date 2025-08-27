Кабмин продлил выплаты для ВПО на полгода, но установил новые условия

Кабинет министров Украины продлил выплаты компенсации на проживание для ВПО еще на полгода. Для людей, которые получали выплату предыдущие три шестимесячных периода, выплаты продлены до февраля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка или лицо с инвалидностью предусмотрена ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий.
Речь о лицах с инвалидностью I-III группы, семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.
По данным министерства, приняты следующие изменения в назначении выплат:
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин ввел дополнительные причины для отказа выплат:
По данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПО получили помощь на проживание. С 1 марта 2024 года большинство ВПО оставили без выплат. Их получают пенсионеры, лица с инвалидностью, больные дети. Сейчас выплаты получает около 1 млн человек.
Затем Кабинет министров принял решение о продлении выплат на проживание для части внутренне переселенных лиц.
Без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:
Другим претендентам для продолжения выплат нужно подать заявление.
По состоянию на середину марта 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Из них, 3,7 млн составляют взрослые, остальные - дети.