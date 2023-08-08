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Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 14:55
Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС Фото: Заяви на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС можна подати до 31 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонської та 944 - Миколаївської областей.

Згідно із заявами постраждалих виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через "Укрпошту".

Таку фінансову допомогу можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними НБУ, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх. Вплив на економіку у 2023 році буде помірним.

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Каховська ГЕС
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