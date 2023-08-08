Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Кабинет министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 года включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
На 7 августа такую финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонской и 944 - Николаевской областей.
Согласно заявлениям пострадавших выплаты производятся на их банковские счета или наличными через "Укрпочту".
Такую финансовую помощь могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.
Включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.
По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних. Воздействие на экономику в 2023 году будет умеренным.