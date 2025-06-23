Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби

Кабінет міністрів поклав обов'язки голови Державної податкової служби України на першу заступницю ДПС Лесю Карнаух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 18 червня 2025 р. № 593-р.
Карнаух буде виконувати обов'язки тимчасово, до призначення в установленому порядку голови ДПС.
Призначення відбулося після того, як керівник ДПС Руслан Кравченко став генеральним прокурором України. Він очолював податкову з грудня 2024 року.
Карнаух стала першою заступницею Голови ДПС на початку травня 2025 року. Відзначалося, що вона отримала завдання модернізувати Державну податкову службу шляхом цифровізації, аналітики і підвищення рівня взаємодії з бізнесом. На сайті ДПС інформація про неї відсутня.
Карнаух працює на державній службі з 2004 року. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року до призначення в ДПС - заступниця голови Київської обласної державної адміністрації.
ДПС другим за чисельністю державним органом (після Пенсійного фонду). У податковій працюють 19,5 тисяч осіб. У центральному апараті працює 1,5 тисяч осіб, середня зарплата - 62,4 тисячі гривень у квітні 2025 року.
Державна податкова служба України (ДПС) - це центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної податкової політики, а також політики з адміністрування єдиного соціального внеску.
ДПС адмініструє більшість державних і місцевих податків, таких як ПДВ, податок на прибуток, акцизи, податок на доходи фізичних осіб та інші.
ДПС утворена у 2019 році шляхом реорганізації Державної фіскальної служби (ДФС). Підпорядковується Міністерству фінансів України. Має територіальні органи в областях та великих містах. Очолюється головою, якого призначає Кабінет міністрів України.
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