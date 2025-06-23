Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби

Карнаух буде виконувати обов'язки тимчасово, до призначення в установленому порядку голови ДПС.

Призначення відбулося після того, як керівник ДПС Руслан Кравченко став генеральним прокурором України. Він очолював податкову з грудня 2024 року.

Що відомо про Карнух

Карнаух стала першою заступницею Голови ДПС на початку травня 2025 року. Відзначалося, що вона отримала завдання модернізувати Державну податкову службу шляхом цифровізації, аналітики і підвищення рівня взаємодії з бізнесом. На сайті ДПС інформація про неї відсутня.

Карнаух працює на державній службі з 2004 року. З липня 2018 року до травня 2023 року вона була заступницею керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року до призначення в ДПС - заступниця голови Київської обласної державної адміністрації.