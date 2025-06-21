Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", - йдеться у тексті указу президента України №416/2025, який був опублікований на сайті глави держави сьогодні, 21 червня.

Призначення Кравченка генпрокурором

Зазначимо, що 16 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Наступного дня, 17 червня, Верховна Рада підтримала призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. "За" проголосували 273 народні депутати. При цьому 5 народних обранців проголосували проти, 23 - утримались, а 20 - не голосували.

Що відомо про новопризначеного генпрокурора України

Руслан Кравченко народився у 1990 році на Луганщині. Згідно з відкритих джерел, він закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції". Одружений.

Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Бахмут). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. А згодом рік пропрацював заступником військового прокурора Центрального регіону України.

Кравченко також працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді пробув до 2023 року, в якому вже брав учать в конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У квітні 2023 року був призначений на посаду голови Київської ОВА, а 30 грудня 2024 року його призначили головою Державної податкової служби.