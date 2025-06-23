Кабмин назначил временную руководительницу Налоговой службы

Карнаух будет исполнять обязанности временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС.

Назначение произошло после того, как руководитель ГНС Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины. Он возглавлял налоговую с декабря 2024 года.

Что известно о Карнух

Карнаух стала первым заместителем председателя ГНС в начале мая 2025 года. Отмечалось, что она получила задание модернизировать Государственную налоговую службу путем цифровизации, аналитики и повышения уровня взаимодействия с бизнесом. На сайте ГНС информация о ней отсутствует.

Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины. С июля 2023 года до назначения в ГНС - заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.