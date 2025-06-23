Кабмин назначил временную руководительницу Налоговой службы

Кабинет министров возложил обязанности главы Государственной налоговой службы Украины на первого заместителя ГНС Лесю Карнаух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 18 июня 2025 г. № 593-р.
Карнаух будет исполнять обязанности временно, до назначения в установленном порядке председателя ГНС.
Назначение произошло после того, как руководитель ГНС Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины. Он возглавлял налоговую с декабря 2024 года.
Карнаух стала первым заместителем председателя ГНС в начале мая 2025 года. Отмечалось, что она получила задание модернизировать Государственную налоговую службу путем цифровизации, аналитики и повышения уровня взаимодействия с бизнесом. На сайте ГНС информация о ней отсутствует.
Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины. С июля 2023 года до назначения в ГНС - заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.
ГНС вторым по численности государственным органом (после Пенсионного фонда). В налоговой работают 19,5 тысяч человек. В центральном аппарате работает 1,5 тысяч человек, средняя зарплата - 62,4 тысячи гривен в апреле 2025 года.
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) - это центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной налоговой политики, а также политики по администрированию единого социального взноса.
ГНС администрирует большинство государственных и местных налогов, таких как НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на доходы физических лиц и другие.
ГНС образована в 2019 году путем реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Подчиняется Министерству финансов Украины. Имеет территориальные органы в областях и крупных городах. Возглавляется председателем, которого назначает Кабинет министров Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.