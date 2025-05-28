Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень

Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну .

У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.



За даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у квітні в центральних держорганах зарплату отримували 21 995 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата - 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 501.

На другому місці - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,0 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.

На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 86,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 368 осіб.



Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 126,6 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах: