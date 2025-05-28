Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень
Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.
За даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%.
Рейтинг за зарплатами
За даними Мінфіну, у квітні в центральних держорганах зарплату отримували 21 995 осіб.
Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата - 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 501.
На другому місці - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,0 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.
На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 86,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 368 осіб.
Зарплата керівництва
Середня зарплата керівництва відомств становить 126,6 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:
- НКРЕКП - 470,4 тисячі гривень (7 осіб),
- НАЗК - 276,3 тисячі гривень (5 чиновників),
- Національне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти - 236,8 тисячі гривень (2 особи).
Нагадаємо, Мінфін пропонує підняти мінімальну зарплату в Україні, яка становить 8 тисяч гривень, у 2026 році на рівень інфляції.
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