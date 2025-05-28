ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень

Україна, Середа 28 травня 2025 13:19
UA EN RU
Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень Фото: Зарплата українських чиновників зросла до 57,2 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%.
Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата по Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у квітні в центральних держорганах зарплату отримували 21 995 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата - 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 501.

На другому місці - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,0 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.

На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 86,2 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 368 осіб.
Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 126,6 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах:

  • НКРЕКП - 470,4 тисячі гривень (7 осіб),
  • НАЗК - 276,3 тисячі гривень (5 чиновників),
  • Національне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти - 236,8 тисячі гривень (2 особи).

Зарплати чиновників зросли на 20%. У двох відомствах платять понад 100 тисяч гривень

Нагадаємо, Мінфін пропонує підняти мінімальну зарплату в Україні, яка становить 8 тисяч гривень, у 2026 році на рівень інфляції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
NEWS
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів