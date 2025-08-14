Уряд призначив тимчасового керівника АРМА: хто ним став

Кабінет міністрів України призначив Ярославу Максименко тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АРМА та відповідне розпорядження уряду.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив АРМА Ярославу Максименку як тимчасову виконувачку обов'язків голови Агентства.

За його словами, Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном.

"Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника", - сказав Соболев.

Що відомо про Ярославу Максименко

До призначення в АРМА Ярослава Максименко обіймала посаду директорки департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України. Вона координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Максименко була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року Максименко призначили на посаду заступника голови з питань європейської інтеграції АРМА.