ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Уряд призначив тимчасового керівника АРМА: хто ним став

Четвер 14 серпня 2025 21:35
UA EN RU
Уряд призначив тимчасового керівника АРМА: хто ним став Фото: Ярослава Максименко (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України призначив Ярославу Максименко тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АРМА та відповідне розпорядження уряду.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив АРМА Ярославу Максименку як тимчасову виконувачку обов'язків голови Агентства.

За його словами, Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном.

"Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника", - сказав Соболев.

Що відомо про Ярославу Максименко

До призначення в АРМА Ярослава Максименко обіймала посаду директорки департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України. Вона координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами.

Максименко була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року Максименко призначили на посаду заступника голови з питань європейської інтеграції АРМА.

Відставка глави АРМА

Нагадаємо,30 липня Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.

Дума зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Він передбачає нові вимоги до голови агентства, процедуру добору за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами й контроль за передачею активів. Підписання закону розблоковує 600 млн євро від ЄС.

Більше про Національне агентство з розшуку та менеджменту активів - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України АРМА
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія