ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд призначив очільника Агентства відновлення: хто ним став

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 17:33
Уряд призначив очільника Агентства відновлення: хто ним став Фото: Мустафа Найєм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Він залишив посаду заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та Міністерство інфраструктури.

Окрім того, уряд звільнив Євгена Кузькіна з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України. Тепер він стане заступником голови Агентства відновлення.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що в Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. За його словами, це складний та комплексний процес, який буде включати десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях.

"Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства - запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями, а також координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення", - сказав Кубраков.

Як повідомлялося раніше, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури дозволить оптимізувати робочі процеси під час відбудови житла, яке було пошкоджене в результаті агресії РФ.

Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мустафа Найем
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор