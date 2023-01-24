UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд призначив нового заступника міністра економіки: що про нього відомо

Фото: новопризначений заступник міністра економіки України Олексій Соболєв (facebook com oleksii sobolev)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд на засіданні у вівторок, 24 січня, призначив заступником міністра економіки Олексія Соболева. Він буде займатись питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, до цього був директором ДП "Прозорро.Продажі".

Про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Призначено Соболева Олексія Дмитровича заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав він.

Сам Соболев також підтвердив своє призначення.

"КМУ призначив мене заступником міністерки економіки Юлії Свириденко", - написав він у Facebook.

Соболев додав, що буде відповідати за приватизацію, управління публічними активами, "Прозорро.Продажі", підтримку малого та середнього бізнесу корпоративне управління та різні проекти.

"Про детальні плани напишу за кілька тижнів", - пообіцяв він.

У держсекторі Соболев працює з 2015 року.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Також уряд призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

І звільнив чотирьох заступників міністрів України. Йдеться про заступників міністрів оборони, розвитку громад і територій, соцполітики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України