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Кабмин назначил нового замминистра экономики: чем он будет заниматься

Фото: новоназначенный заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев (facebook com oleksii sobolev)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин на заседании во вторник, 24 января, назначил заместителем министра экономики Алексея Соболева. Он будет заниматься вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, до этого был директором ГП "Прозорро.Продажи".

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Назначен Соболев Алексей Дмитриевич заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал он.

Сам Соболев также подтвердил свое предназначение.

"КМУ назначил меня заместителем министра экономики Юлии Свириденко", - написал он в Facebook.

Соболев добавил, что будет отвечать за приватизацию, управление публичными активами, "Прозорро.Продажи", поддержку малого и среднего бизнеса - корпоративное управление и различные проекты.

"О подробных планах напишу через несколько недель", - пообещал он.

В госсекторе Соболев работает с 2015 года.

Как сообщалось, на этом же заседании сегодня Кабинет министров согласовал увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей - Днепропетровской, Киевской, Сумской, Херсонской и Запорожской.

Также правительство назначило членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них – двое от государства, четверо – независимые.

И уволил четырех заместителей министров Украины. Речь идет о заместителях министров обороны, развития общин и территорий, соцполитики.

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Кабинет Министров Украины